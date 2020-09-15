الوطني الاتحادي الإماراتي: معاهدة السلام تعكس ثوابت السياسة للدولة

قال المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في أرجائه، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء.



وأضاف رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش في بيان صدر عن المجلس اليوم، بمناسبة توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل: «أن المجلس الوطني الاتحادي إذ يؤكد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية خطوة تاريخية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في أرجائه يشدد على أن هذه المعاهدة تعكس ثوابت السياسة الإماراتية وإرثها التاريخي العظيم في الانفتاح على كل دول العالم وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا، والتعايش مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان تبعا لقيم ومبادئ التسامح دون التخلي عن ركائزها ونهجها الأصيل في التمسك بالحقوق الوطنية، والعربية و الإسلامية وفق مقررات الشرعية الدولية و قواعد القانون الدولي».



وتابع: «وإذ نؤكد على أن هذه المعاهدة تمثل فرصة سانحة لجهود إقليمية ودولية وأممية يتم البناء عليها لتحقيق السلام العادل، والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وبما يضمن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات والتفاهمات الدولية سيما ما تعلق منها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. نعبر عن تأييدنا الكامل والتفافنا التام خلف قيادتنا السياسية في كل ما تتبناه من مبادرات، وقرارات وسياسات داخلية أو خارجية ونؤكد عميق ثقتنا في النهج الحكيم و الرأي السديد للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إدارة مصالح الدولة كافة و صيانة مقدراتها».



وأشاد بالدور الريادي للقيادة السياسية في التصدي لكل المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عالمنا العربي والإقدام على خطوات جريئة وشجاعة ومبادرات استراتيجية للحفاظ على الأمن العربي المشترك تحقيقا لثوابت الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة، وبما يؤدى إلى عهد جديد يسوده السلام والتنمية لشعوب المنطقة.



ورعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.