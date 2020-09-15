المسماري: اعتقلنا زوجة الخليفة الجديد لتنظيم داعش وهي مصرية الجنسية

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن منطقة الجنوب الغربي تعرضت لاختراقات عديدة من التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعاملت مع هذه الاختراقات.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تلقت معلومات عن تحرك خلية من مدينة مرزق إلى سبها، لافتًا إلى أن الكتيبة 116 مشاة وضعت خطة لمداهمة الوكر في حي بالمدينة.

وأشار إلى أن الكتيبة وضعت الخطة على الخبرة السابقة حول المجموعات المتطرفة في المنطقة، متابعًا: «تمت مداهمة الوكر واستمرت المعركة لمدة سبع ساعات».

ولفت إلى القضاء على تسعة إرهابيين، واعتقال اثنين من النساء، موضحًا أن الذين تم القضاء عليهم اثنين منهم من الجنسية الليبية، وثلاثة من الجنسية السعودية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية النيجيرية، وواحد من الجنسية السودانية، وواحد من ساحل العاج.

وأوضح أن النساء المعتقلات واحدة من مدينة بني غازي، وهي سناء عبدالهادي سالم، زوجة الإرهابي الداعشي عثمان العبار الذي قتل في العملية، والثانية زوجة الخليفة الجديد لتنظيم داعش أبو عبدالله الليبي.

وذكر أن زوجة الخليفة الجديد لتنظيم داعش تحمل الجنسية المصرية، ووصلت ليبيا في أول يناير الماضي، واسمها نجلاء محمود عفيفي حسين، مضيفًا أنها كانت زوجة داعشي سابق كان في تنظيم بيت المقدس.

وصرح أن زوجها السابق مسجون في مصر، ولديها ابنين في مصر مصطفى وعبدالله موجودان في السجون المصرية، قائلًا إنها أكدت خلال التحقيقات أنها لا تعرف الاسم الحقيقي للخليفة الجديد لتنظيم داعش.

وأوضح أن معلومة زواجها من الخليفة الجديد لداعش تدل على أن قائد تنظيم داعش السابق قُتل في العمليات السابقة.