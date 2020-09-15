 التقاط صور تذكيرية بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل - بوابة الشروق
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التقاط صور تذكيرية بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

اسرائيل - ارشيفية
اسرائيل - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 7:53 م
التقطت، مساء اليوم الثلاثاء، صورًا تذكيرية لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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