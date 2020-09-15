محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الصحافة

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تمكن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من ضبط سيارة تسير عكس الاتجاة بطريق بلبيس - الصحافة، تجاه مشتول السوق، ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد المحافظ، أن السير عكس الإتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث ، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.