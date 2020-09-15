 ترامب: الفلسطينيون سينضمون في نهاية المطاف إلى السلام مع إسرائيل - بوابة الشروق
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ترامب: الفلسطينيون سينضمون في نهاية المطاف إلى السلام مع إسرائيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 3:57 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين سيذهبون في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، في ظل مُضي داعميهم الماليين والسياسيين في الخليج قدما في إقامة علاقات معها.

وأضاف ترامب، قبل ساعات من مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل، والإمارات والبحرين، أنه إذا ما لم يقم الفلسطينيون بذلك "فإنهم سيبقون بمفردهم في العراء"، وقال إنه "من الصعب للغاية التعامل مع الفلسطينيين".

ولفت ترامب إلى أنه أوقف الكثير من الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين، وأنه سيواصل دعم هذه السياسة.

وقال لقناة "فوكس نيوز" :"سيأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف أيضا ... وسيكون لديكم سلام في الشرق الأوسط دون أن تكونوا أغبياء وتطلقوا النار على الجميع وتقتلوا الجميع وتتناثر الدماء على الرمال".


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