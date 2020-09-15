الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن صحة مهاجري الروهينجا العالقين في إندونيسيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من الثلث بين 300 مهاجر من عرقية الروهينجا، الذين وصلوا لإندونيسيا الأسبوع الماضي بعدما أمضوا سبعة أشهر في البحر، في حاجة للرعاية الطبية.

وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم عقب وصولهم الشاطئ في إقليم آتشيه في السابع من سبتمبر الجاري، بسبب إصابتهم بعدوى في الرئة.

وقالت المتحدثة شابيا مانتو في بيان "بعدما تم رفض نزولهم أكثر من مرة في المنطقة، الكثير منهم ظهرت عليهم أعراض تشبه مرض البري بري، وهى حالة يمكن منع حدوثها ناجمة عن النقص الحاد للفيتامين".

وأضافت: "هذه الواقعة المؤسفة بمثابة تذكرة صارخة لدول المنطقة أن اتخاذ إجراء سريع لتوفير ميناء أمن كان يمكن أن ينقذ عشرات الأرواح".

وأوضحت مانتو أن أربعة من بين خمسة في المجموعة من النساء والأطفال، ونحو النصف من الفتيات أقل من 18 عاما.

ويقيم أفراد الروهينجا في مبنى حكومي، حيث تلقوا مساعدات من سلطات محلية والمفوضية ومنظمات إغاثة أخرى .

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن بعض من أفراد الروهينجا وافقوا على دفع أكثر من 2000 دولار للمهربين من أجل نقلهم إلى ماليزيا.

وأضافت المنظمة أن ما لايقل عن 20 شخصا من المجموعة لقوا حتفهم في البحر.

وقال الناجون لمسؤولي الأمم المتحدة إنهم غادروا بنجلاديش على متن قارب صغير اصطحبهم إلى قارب أكبر حجما.

وكان المحققون الأمميون قد اتهموا جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وأشكال أخرى من الأعمال الوحشية ضد أفراد الأقلية المسلمة " بغرض الابادة الجماعية" خلال حملة عام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألف شخص على العبور إلى بنجلاديش.