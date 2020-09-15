الوزراء: نبحث تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بشكل دائم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة أزمة كورونا، أمس الاثنين، لم يناقش تعديل مواعيد الفتح والإغلاق للمطاعم والكافيتريات والمولات، مؤكدًا أن المواعيد لم تتغير.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن الدولة حريصة على تطبيق مواعيد محددة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بشكل دائم، بعد زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المواعيد المحددة ستختلف في الصيف عن الشتاء، متابعًا أن الأمر سيتم تأجيل الإعلان عنه بعد أزمة «كوفيد - 19»؛ لأن وضع الفيروس استثنائي، وفقًا لتعبيره.

وعن شهادة الخلو من فيروس كورونا «PCR» لفت إلى أن حساب المدة يكون من لحظة ركوب المسافر للطائرة، قائلًا إن الأطفال حتى ست سنوات معفيين من الشهادة، إضافة إلى أن المعيار في التاريخ هو تاريخ إجراء التحليل وليس صدور النتيجة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حزمة من القرارات الجديدة، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم 21 سبتمبر الجاري، ومنها عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، واستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.