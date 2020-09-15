تدمير 11 وكرا للإرهابيين في صحراء الأنبار الغربية بالعراق

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية "الفتح المُبين" التي استمرت 3 أيام لتطهير الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن جهود الحشد الشعبي وطيران الجيش العراقي أسفرت عن تدمير 11 مضافة (وكرا) للإرهابيين والاستيلاء على سيارتين، بالإضافة إلى اعتقال شخصين مطلوبين للقضاء واعتقال 7 آخرين كمشتبه بهم خلال العملية.

وأشار مصلح إلى السيطرة على عدد كبير من العبوات والأحزمة الناسفة في إحدى المضافات، والعثور على مواد لوجستية للإرهابيين، بالإضافة إلى ضبط أعتدة بمختلف أنواعها للأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدمير كميات كبيرة من الوقود.

وأكد قائد العمليات أن عمليات الحشد الشعبي مستمرة في عمليات التطهير والكمائن للعدو، لافتا إلى أن القوات العراقية تعتمد على استراتيجية جديدة في القضاء على الإرهابيين في صحراء الأنبار الغربية.