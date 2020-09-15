السجن 10 سنوات لـ 7 متهمين بالسطو المسلح على محطة مياه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات لـ 7 متهمين بالسطو المسلح على محطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية كفر شلشلمون بمنيا القمح.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بقيام مجهولين بالسطو المُسلح على مقر محطة مياه شلشلمون، بدائرة المركز.

وتبين سرقة أجهزة حاسب آلي وأجهزة قياس نسبة الكلور في المياه وعدد من الميكرسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، وذلك بعد تهديد العمال المتواجدين بالمحطة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، بعضهم له نشاط إجرامي ومُسجلين لهم معلومات جنائية، منهم 5 من منطقة مصر القديمة بالقاهرة، والسادس من العاشر من رمضان، والمتهم السابع من بلبيس، حيث استولوا على المسروقات وقاموا بتحميلها على سيارتين.

جرى ضبطهم وضبط السلاح الناري المُستخدم في الواقعة، والسيارتين المُستخدمتين في تحميل المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13884 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.