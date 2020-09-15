وزير الخارجية العراقي يدعو الشركات الألمانية للعمل في بلاده

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء الشركات الألمانية إلى "إغتنام فرصة وجود أرض خصبة للاستثمار والعمل الجاد في العراق وسط دعم حكومي للجهود المخلصة الوافدة لبناء وإعمار البلد والمساعدة في النهوض بواقعه الاقتصاديّ والخدمي".

وأعرب وزير الخارجيّة العراقي في كلمة ألقاها في الندوة التي نظّمها مُنتدى خبراء العراق بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربيّة - الألمانيّة بمناسبة زيارة الوزير إلى برلين عن الرغبة " في العمل الجادّ مع الجانب الألمانيّ في المجال الاقتصادي"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وقال "علينا الاستفادة من التجربة الألمانية الغنيّة بالمعاني والعِبَر وطبيعة التحدّيات التي تُواجه بناء التجربة الديمقراطيّة والتنمويّة في العراق".

وأعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربيّة-الألمانيّة الوزير الاتحادي السابق بيتر رامسور عن رغبة "ألمانيا في العمل والاستثمار في العراق لما يتمتع به من أهمّية من مُقوّمات النهوض الاقتصاديّ التي يتوافر عليها".

فيما أكّد المُتحدّث باسم منتدى خبراء العراق بيتر ماير على استعداد "الشركات الألمانيّة للعمل في العراق رغم التحدّيات بمُختلِف الاتجاهات سواء مع القطاع العامّ أم الخاصّ مع ضرورة الحوار لتذليل العقبات التي تعترض المُستثمِر الألمانيّ".