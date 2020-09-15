ارتفاع الأسهم الأوروبية متجاهلة بيانات بريطانية سلبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية ونمو التوقعات الاقتصادية الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الألماني، والتي ساعدت في التغلب على بيانات بريطانية سلبية أظهرت ارتفاع معدل البطالة بالمملكة المتحدة خلال شهر أغسطس.

وصعد مؤشر (يورو ستوكس 600) بنسبة 0.53% مسجلا 370 نقطة، كما ارتفع مؤشر (كاك) الفرنسي بنسبة 0.21% عند مستوى 5061 نقطة، كما سجل مؤشر (داكس) الألماني ارتفاعا نسبته 0.13% عند 13210 نقطة. وارتفع مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بنسبة 0.81% عند 6075 نقطة.

وأظهرت نتائج مسح معهد "زيو" الألماني للأبحاث ارتفاع مؤشر التوقعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي، بعد القفزة التي حققها خلال شهر أغسطس الماضي.

ووفقا لبيانات المعهد، سجل مؤشر التوقعات الاقتصادية نموا إلى 77.4 نقطة خلال شهر سبتمبر مقابل 71.5 نقطة خلال شهر أغسطس، بما يزيد على تقديرات المحللين التي ترقبت نموا إلى 70.0 نقطة فقط.

وقال رئيس معهد "زيو" الألماني للأبحاث الألمانية آشيم وامبخ: "ثمة توقعات متنامية لدى الخبراء الاقتصاديين بحدوث تعافي لافت للاقتصاد الألماني"، مؤكدا أن توقف المفاوضات بشأن البريكست وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لم ينزع ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد الألماني.

في سياق آخر، كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني عن ارتفاع معدل البطالة بالمملكة المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي، وتراجع أعداد الموظفين، نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن عمليات العزل والإغلاق التي فرضت من أجل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء البريطاني، سجلت البطالة البريطانية نموا بنسبة 4.1% من الفترة ما بين شهر أبريل حتى أغسطس الماضي مقابل 3.9% من شهر أبريل حتى يوليو الماضي.