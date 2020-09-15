زعيم كوريا الشمالية يصف الجنود بـ«صانعي المعجزات» لإعمارهم مناطق الأعاصير

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، جنود بلاده بـ"صانعي المعجزات"، وذلك بعد نجاحهم في إعادة إعمار مناطق منكوبة بالأعاصير في جنوب غرب البلاد في وقت قياسي.

وقال جونج أون -خلال زيارته إلى المنطقة المنكوبة لتفقد مدى تقدم مشاريع الإصلاح والإعمار، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم- إن "هؤلاء الجنود حققوا نجاحا جديرا بالفخر ضمن حملات التعافي من الكارثة"، مشيدا بروحهم الوطنية العالية.

وتعرضت كوريا الشمالية إلى 3 أعاصير متتالية خلال الأسابيع الماضية، متسببة في خسائر كبيرة طالت الهياكل والأراضي الزراعية، مما قد يؤدي إلى تعميق حدة نقص المواد الغذائية الذي تشهده البلاد.