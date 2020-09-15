 بالصور.. وزير الخارجية اليوناني يستقبل سامح شكري في أثينا - بوابة الشروق
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بالصور.. وزير الخارجية اليوناني يستقبل سامح شكري في أثينا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:55 م

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، بمقر الوزارة في أثينا.
ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، صورًا لاستقبال وزير الخارجية اليوناني لسامح شكري.
وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهًا إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين هناك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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