ضبط مخزن أسمدة غير مرخص وتحرير 49 مخالفة في سمالوط المنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة سمالوط بالمنيا، 49 مخالفة تموينية، خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على كافة السلع والمعروضات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه قال محمد سيد رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 49 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق، تنوعت المخالفات ما بين، (ضبط 12 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كيلو، و25 شيكارة منتهي الصلاحية زنة 50 كيلو، وضبط 4 مخازن سلع غذائية وذلك لعدم وجود فواتير وتراخيص، وتم ضبط مخزن اسمدة زراعية لعدم وجود تراخيص وفواتير وضبط مصنع خل بدون ترخيص، وضبط سيارة محملة بطن و200 كيلو لبن غير صالح للاستخدام الآدمي، وضبط ثلاجة مجمدات لعدم وجود فواتير وتراخيص).



كما تم تحرير 28 مخالفة في مجال المخابز تنوعت ما بين، ( نقص وزن، عدم وجود ميزان، تبديد، عدم الالتزام بالمواعيد، وتجميع بطاقات)، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى تنفيذ 168 إزالة إدارية، و11 محضر إشغال، ومنشأة بدون ترخيص، و26 غرامة فورية.