الوطنية للانتخابات تشكل لجان تلقي وفحص طلبات الترشح لمجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارين بتشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابات وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وتشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت فيها وإعداد وعرض كشوف المترشحين.

ونص القرار الأول رقم 61 لسنة 2020 الخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات على أن تتشكل لجان لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب وكـذا تلقـى طلبـات الترشح برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة وعضوية السادة أعـضاء الجهـات والهيئات القضائية، وذلك طبقا للكشوف المرفقة.

وفى حالة وجود مـانع يحـول دون مباشـرة رئـيس المحكمـة الابتدائيـة -رئيس اللجنة - لعمله يحل محله من يفوضه فى ذلك من أعضاء اللجنة.

وحدد القرار مهام تلك اللجان على النحو التالي: -

أولا - مرحلة تلقى طلبات الت رشح وإحالتها للجنة الفحـص المختـصة وإعـلان القوائم النهائية فى النظامين:

١ -تتلقى اللجنة طلبات ومستندات الترشح خلال الفترة المحددة لـذلك قانونـاً، وتسلمها للجان فحص طلبات الترشح وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابـات رقـم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته.

٢ -إخطار الهيئة الوطنية للانتخابـات بكـشفى أسـماء المترشـحين المقبـولين بنظامى الفردى والقوائم عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبـات الترشـح والبـت فى صفة المترشح.

٣ -إعلان القائمة النهائية لمترشحى النظامين الفردى والقوائم فى مكـان ظـاهر أمام مقر المحكمة الابتدائ ية المختصة، وإخطار الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات بهـا، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل فى الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

ثانيا - مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع:

١ -التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بكل محافظـة للتأكـد مـن صلاحية المراكز الانتخابية، ومقار اللجان الفرعية واللجان العامـة و لجـان الحفـظ وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤسـاء وأعـضاء اللجـان ومنـدوبى ووكـلاء المرشحين فى النظامين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

٢ -التنسيق مع الأ جهزة الأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من وضـع خطـط التأمين اللازمة .

٣ -التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية مـن صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وكبائن الاقتراع وخلافه.

٤ -تلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعايـة الانتخابيـة مـن المترشـحين وممثلى القوائم ، وإحالتها للجان المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيـق ضـوابط الدعايـة الانتخابية ، والتى تقوم بدورها بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات.

٥ -استلام أوراق العملية الانتخابية ( محاضر الإجراءات – بطاقات إبداء الـرأى – محاضر الفرز وإعلان النتائج - التعليمات المنظمة لعمـل تلـك اللجـان و غيرهـا ) وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية و العامة ولجان الحفـظ فـى الموعـد المحـدد قبـل عملية الاقتراع.

٦ -اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة أعضاء اللجان العامة واللجـان الفرعيـة ولجان الحفظ وتدبير أمورهم المعيشية.

٧ -متابعــة حــضور الأمنــاء الأصــليين والاحتيــاطيين باللجــان العامــة والفرعية والحفظ.

٨ -إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمام كل إجراء من الإجراءات السابقة.

ثالثا - مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج:

١ -استمرار التواصل على مدار أيام الاقتراع مع جميع رؤساء اللجان الفرعيـة ورئيس كل لجنة عامة و معاونتهم فى التعامل مع كافة المشاكل و العقبات التـى تعـوق سير العملية الانتخابية.

٢ -التأكد من انتظام العمل بمقـار اللجـان الفرعيـة و اللجـان العامـة خـلال العملية الانتخابية وخلال فترة الراحة، وسلامة إجراءات غلق المقار فى نهاية اليـوم الأول للاقتراع.

٣ -وضع خطة مرور على اللجان الفرعية خلال أيام الاقتراع.

٤ -التأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة لحراسة المراكز الانتخابيـة عقـب انتهاء اليوم الأول للاقتراع.

٥ -التأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثانى للاقتراع وانتظام العمل بها.

٦ -التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد مـن نقـل كافـة أوراق العمليـة الانتخابية إلى اللجان العامة.

٧ -إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمام كل إجراء من الإجراءات السابقة.

رابعا - مرحلة ما بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز:

١ -التنسيق مع مديريات الأمن للتأك د من استردادها لكافـة مـستلزمات العمليـة الانتخابية المستخدمة والفارغة.

٢ -استلام كافة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة و لجان الحفـظ والتأكـد مـن شـمولها لبطاقـات إبـداء الـرأى المـستخدمة وغيـر المـستخدمة ومحاضر الإجراءات.

٣ -تسليم كافة أوراق العملية ا لانتخابيـة إلـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات، ومقر الحفظ الخاص بها.

وكلف القرار رئيس كل لجنة بإعداد تقرير شامل عن كل مرحلة مـن المراحـل الـسابق

بيانها وإخطار الهيئة بها.

أما القرار الثاني رقم 62 لسنة 2020 فنص على أن تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين لانتخابات مجلس النواب برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة ( أ ) وعـضوية قاضـيين مـن المحكمـة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنـة ، وذلـك طبقًـا للكشوف المرفقة.

وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشـح والبـت فـى صـفات المترشـحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكـم المـادة (١٠) مـن قـانون مجلـس النـواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته، وإعـداد كـشوف المترشـحين والقـوائم المقبولـة وعرضها فى اليوم التالى لإقفال با ب الترشح طبقاً لنص المـادتين رقمـى (١٥ و ١٦ ) من قانون مجلس النواب المشار إليه.