محافظ جنوب سيناء: شارع 306 يوفر 120 فرصة عمل للشباب بمدينة طور سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن تطوير شارع 306 بمدينة الطور، يوفر 120 فرصة عمل للشباب، بينهم 24 فرصة عمل مباشرة، و 96 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى الشكل الحضاري للمدينة، ويتضمن الشارع 24 محلا تجاريا حضاريا، ودورات مياه حريمي ورجالي، وخيام لعرض المنتجات البدوية، لمواطني المدينة وزائريها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء، قبيل افتتاحها، يرافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ للمديريات ومجالس المدن، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة طور سيناء تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تعد نقلة حضارية وطفرة في تاريخ المدينة.