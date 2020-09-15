متحدث الحكومة: نستعد للسيناريو الأسوء في مواجهة فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن دولًا من جوار مصر الإقليمي تعرضت لموجة أخرى من فيروس كورونا المستجد، معقبًا: «نترقب زينا زي العالم كله احتمالات حدوث موجة ثانية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن إسرائيل تشهد موجة أخرى لفيروس كورونا، متابعًا أن الأردن تشهد بدورها قرارات جديدة للإغلاق.

وتابع: «خبرتنا في أزمة كورونا علمتنا دايمًا نتحسب ونستعد للأسوء ، حتى وإن كان من الناحية العملية لا يستطيع البعض أن يؤكد أننا سنواجه موجة ثانية».

ونوه بأنه يجب ألا يفهم البعض أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا أمس تعني أن خطر الفيروس قد انتهى، موضحًا أن الأفراح وصلوات الجنازة والمعارض ستقام وفقًا لاشتراطات، أبرزها أن تكون في أماكن مفتوحة.

وأوضح أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا الجديدة ستسري ابتداء من 21 سبتمبر، متابعًا: «»تركنا فرصة أسبوع للفنادق والقاعات حتى تجهز نفسها لاستضافة الأفراح».

ولفت إلى أن مالكي القاعات والعاملين بها، من أكثر الفئات التي تضررت جراء قرارات الغلق، مؤكدًا أن تلك القرارات يحكمها العامل الصحي والوبائي، إضافة إلى مصالح المواطنين والعامل الاقتصادي.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حزمة من القرارات الجديدة، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم 21 سبتمبر الجاري، وتشمل التالي:

- عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

- استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

- استئناف إقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50%، وبحد أقصى 150 فردًا.

- تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- إقامة معرض «أهلًا بالمدارس»، بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

- استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

- عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.



