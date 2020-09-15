إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا بنحو 5000 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا بلغ نحو خمسة آلاف خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 4973 حالة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.

يأتي تسجيل هذا المستوى القياسي قبل أيام قليلة من دخول إسرائيل في إغلاق عام في إطار مكافحة تفشي الفيروس، وذلك بالتزامن مع موسم العطلات اليهودية.

وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في شهر آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية أيار/مايو.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 2ر9 مليون نسمة، إجمالا أكثر من 162 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 1140 حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى 120 ألفا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيانات وزارة الصحة أن هناك حاليا نحو 41 ألف حالة نشطة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة بالمستشفيات سجل هو الآخر مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1145 حالة.