نجل المخرج مراد منير: تواصلت مع أشرف زكي ونهال عنبر لنقل والدي للمستشفى

أكد نجل المخرج مراد منير، أنه تواصل مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية والفنانة نهال عنبر ومنير مكرم، لمساعدته لنقل والده إلى إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لجلطة في المخ صباح اليوم الثلاثاء.



وكان يوسف نجل المخرج مراد منير قد أعلن عبر حساب والده الشخصي بموقع فيسبوك، تعرض والده بجلطة في المخ، وعلق قائلا: "اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. و قلة حيلتي.. اكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش و رجعنا بيه علي البيت.. و انا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل اي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. و شوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم، يارب انت الوحيد اللي تقدر".







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