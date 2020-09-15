 أبو مازن: ندعم كل الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني - بوابة الشروق
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أبو مازن: ندعم كل الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 9:51 م

تلقى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، وذلك نقلًا عن الصفحة الرسمية للرئيس الفلسطيني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء.

وأعرب، خلال الاتصال، عن دعمه ومباركته لجميع الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات ضد قضيته الوطنية وجميع الخطوات الراهنة التي تهدف لتصفية قضية فلسطين وحرمان شعبه من حقوقه المشروعة.

وأكد هنية، أن هذا الاجتماع يبعث برسالة وحدة وصمود ورفض لكل مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، قائلًا: «فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد، ولن يسمحوا بأن تكون القضية الفلسطينية جسرا للاعتراف والتطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوقنا الوطنية وقدسنا وحق العودة».

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