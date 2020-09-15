البورصة تستقر في المنطقة الحمراء

انهت البورصة تعاملات اليوم على استقرار في المنطقة الحمراء، لكن بتراجع محدود، وانخفض المؤشر الرئيسي اي جي اكس ٣٠ بنسبة ٠،٠٦٪ ووصل الي مستوى ١١٠٢٨ نقطة.

فيما صعدت معظم الأسواق العربية الرئيسية، بإستثناء مؤشر العاصمة العربية التي تحتفي اليوم بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في واشنطن، وهو ابوظبي في الإمارات العربية المتحدة حيث خسر ٠،٠٢٪. وارتفعت كل من السعودية والكويت ودبي بنسب بنسب ١،٤٦٪ و ٠،٠٩٪ و٠،٨٢٪ على التوالي.

و أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الثلاثاء فيما ضغط الين القوى على شركات التصدير وجنى مستثمرون الأرباح عقب موجة صعود على مدار ثلاثة أيام قبل انتخابات الحزب الحاكم في البلاد والذي اختار يوشيهيدي سوجا حليف رئيس الوزراء المستقيل شينزو أبي كزعيم جديد.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.44 بالمئة إلى 23454.89 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة وارتفع 45 سهما على المؤشر في حين انخفض 175.

وجاءت المبيعات لجني الأرباح بعد انتخاب سوجا رئيسا للحزب الحاكم أمس الاثنين ليصبح من شبه المؤكد أن يخلف أبي كرئيس للوزراء غدا الأربعاء.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 1640.84 نقطة وسجلت قطاعات الحديد والصلب وشركات الطيران والتعدين أسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

ونزلت أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير مع استمرار قوة الين مقابل الدولار الامريكي وسجلت العملة اليابانية 105.66 ين مقابل الدولار لتظل قريبة من أعلى مستوى في أسبوعين عند 105.55 ين أمام الدولار الذي سجلته في اليوم السابق.

وهبط سهم كانون 2.73 بالمئة ونزل سهم باناسونيك كورب 1.15 بالمئة.

وفقد سهم سوني كورب 0.71 بالمئة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية إنها ستخفض انتاج بلاي ستشين5 بسبب مشاكل شراء رقائق خلال السنة المالية.

وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعا 0.34 بالمئة ليمحو الخسائر التي تكبدها في بداية الجلسة.

و واجهت أسهم أوروبا صعوبات بحثا عن اتجاه اليوم الثلاثاء، فيما انخفضت أسهم البنوك قبيل اجتماعات للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع، بينما ارتفع سهم إتش اند إم السويدية بعد أن أعلنت عن أرباح تفوق التوقعات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة ٠،٠١٪ في التعاملات الصباحية، فيما تصدرت أسهم التجزئة والتعدين والسفر المكاسب.

وارتفع سهم إتش اند إم ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم 12 بالمئة بعد أرباح فصلية أولية جاءت أفضل من التوقعات وإشارة الشركة إلى تعاف أفضل من تأثير الجائحة مما عزز بقية أسهم شركات التجزئة.

وارتفع سهم فيات كرايسلر ستة بالمئة وانخفض سهم بي.إس.إيه المصنعة لبيجو واحدا بالمئة بعد أن أعادت شركتا صناعة السيارات هيكلة بنود اندماجهما المزمع للحفاظ على السيولة.