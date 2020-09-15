أيرلندا تسمح بحضور عدد محدود من المتفرجين في الفعاليات الرياضية

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتين اليوم الثلاثاء إنه سيجرى السماح بحضور عدد محدود من المتفرجين في الفعاليات الرياضية تماشيا مع أحدث التعديلات في القواعد المعمول بها في أيرلندا فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيجرى السماح بحضور 200 شخص في الاستادات التي تتجاوز سعتها خمسة ألاف متفرج، بينما يسمح بحضور 100 شخص فقط في الأماكن التي تقل سعتها الاستيعابية عن ذلك.

وتتضمن الخطط تحديد الحد الأقصى لعدد الحضور، في وقت لاحق، بالنسبة للاستادات الكبيرة ومنها استاد "كروك بارك" الذي يسع 82 ألف متفرج واستاد أفيفا الذي يسع 51 ألف و700 متفرج.

ومن بين الفعاليات الرياضية المرتقبة، مباراتي المنتخب الأيرلندي لكرة القدم أمام ويلز وفنلندا في دوري أمم أوروبا، وكذلك مواجهة منتخب الرجبي مع نظيره الإيطالي في 24 أكتوبر.

وبعد حالة الإغلاق المشددة بين مارس ويونيو، سمحت السلطات الأيرلندية لفترة قصيرة بحضور 200 شخص كحد أقصى في الفعاليات التي تقام بالأماكن المفتوحة، قبل أن تلغي القرار في أغسطس الماضي إثر ارتفاع طفيف في أعداد المصابين بعدوى كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو نصف عدد الحالات المسجلة في الأيام الأخيرة، هي لمواطنين في العاصمة دبلن، التي يقع فيها استادا كروك بارك وأفيفا.