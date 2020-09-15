ارتفاع مفاجئ في مؤشر زد إي دبليو الألماني

أعلن مركز "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد الأوروبي في مانهايم، اليوم الثلاثاء، حدوث ارتفاع مفاجئ في مؤشره للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين في سبتمبر الجاري.

وأوضح المركز أن المؤشر ارتفع بمقدار 5.9 نقطة ليصل إلى 77.4 نقطة، رغم أن المحللين كانوا يتوقعون تراجع المؤشر إلى 69.5 نقطة.

وفي سياق متصل، تحسن تقييم الوضع الاقتصادي الراهن بصورة واضحة ومفاجئة، حيث ارتفع مؤشر هذا التقييم بمقدار 15.1 نقطة إلى سالب 66.2 نقطة، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر فقط إلى سالب 72 نقطة.

وعلق اخيم فامباخ، رئيس المركز على هذه النتائج قائلا إنها "توضح أن الخبراء لا يزالون يتوقعون حدوث تعاف ملموس للاقتصاد الألماني".

وأضاف فامباخ أن "المفاوضات المتعثرة بشأن خروج بريطانيا (من الاتحاد الأوروبي) وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لم يتمكنا من عرقلة هذا المناخ الإيجابي".