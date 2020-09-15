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أفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بارتفاع التضخم في أغسطس الماضي على أساس سنوي بنسبة 2ر6%، وذلك مقابل ارتفاع سنوي بـ1ر6% الشهر السابق.

وأرجعت الهيئة تسارع تضخم أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو.

وشهدت جميع الأقسام الرئيسية ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن مؤشر التضخم تأثر بشكل أساسي من ارتفاع متوسط الأسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 5ر13% والنقل بنسبة 2ر8%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% مقارنة بيوليو، متأثرا بالارتفاع في أسعار قسم النقل بنسبة 9ر0% وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 8ر0%.