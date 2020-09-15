محافظ الشرقية يُحيل 64 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالزوامل للتحقيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإحالة 64 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بقرية الزوامل، التابعة لمركز ومدينة بلبيس؛ لعدم وجودهم بمقر عملهم وعدم التوقيع بسجلات الحضور والإنصراف.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة المحلية بالزوامل، اليوم الثلاثاء، حيث لاحظ المحافظ غياب 49 من العاملين بالوحدة، ليأمر بإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم لمتابعة أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية للإهمال والتقصير في العمل وعدم وجود العاملين في مواعيد العمل الرسمية، مشددًا على ضرورة فتح جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية في تمام الثامنة صباحًا أمام المواطنين لاستقبال الطلبات المُقدمة للتصالح في مخالفات البناء.

كما توجه المحافظ لتفقد الوحدة الصحية بذات الناحية، وهناك فوجيء بعدم وجود 15 من العاملين بالوحدة الصحية، ليُقرر إحالتهم جميعًا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.