الفلبين تسجل 3544 إصابة و34 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى اليوم ارتفع إلى 269 ألفًا و407 حالات، حيث إن 90% من الإصابات حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 4 آلاف و633 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع ليصل إلى 207 آلاف و352 شخصًا وذلك بعد تعافي 395 شخصًا آخر، فيما لا تزال هناك 57 ألفًا و392 حالة نشطة حتى الآن، وفقًا لأحدث بيانات الصحة الفلبينية.

ولفتت إلى أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد أخذت اتجاهًا تناقصيًا في الأيام القليلة الأولى من سبتمبر الجاري، إلا أنه لوحظ ارتفاع في الحالات اليومية ابتداء من الأسبوع الماضي.

ووفقًا للصحيفة، بدأت السلطات أمس في تنفيذ قرار بخفض مسافة التباعد بين الركاب في وسائل النقل العام لزيادة حمولة مركبات النقل العام المسموح لها بالعمل، فيما حذر الخبراء الطبيون وعلى رأسهم وزير الداخلية إدواردو آنيو، نائب رئيس فرقة العمل الوطنية لمكافحة الفيروس، من أن تخفيف قواعد التباعد الجسدي قد يؤدي إلى زيادة الحالات وتعوق جهود التعافي من الوباء في البلاد.