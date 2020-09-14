تعرف على رئيس الحكومة اليابانية الجديد يوشيهيدي سوجا

بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة الياباني شينزو آبي؛ لأسباب صحية أواخر الشهر الماضي، أصبح أمام الحزب الليبرالي الحاكم ضرورة اختيار خليفة لآبي من بين قيادات الحزب.

وعقدت انتخابات داخلية بالحزب، أمس الاثنين، وأسفرت نتائجها عن اختيار يوشيهيدي سوجا وذلك بحصوله على 377 صوتًا من إجمالى 534 صوتًا، متقدمًا على وزير الخارجية الأسبق فوميو كيشيدا، الذي حصل على 89 صوتًا، ووزير الدفاع الأسبق شيجيرو إيشيبا الذي حصل على 68 صوتًا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الياباني جلسة هامة، غدًا الأربعاء، يختار خلالها رئيسًا جديدًا للحكومة خلفاً لآبي المستقيل، وتعد مهمة سوجا في غاية السهولة، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي على غالبية المقاعد البرلمانية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن سوجا يبلغ من العمر 71 عامًا، وهو على عكس آبي لا تعود جذوره لعائلة سياسية، فهو ابن مزارع الفراولة بأحد قرى شمال اليابان.

ولم يكمل سوجا طريق والده كمزارع، وسافر للعاصمة طوكيو للدراسة بأحد جامعاتها في بداية الستينيات، والتي شهدت على زخم كبير في الحركات الطلابية، والتي لم يكن جزءً منها.

واختار أن يتوجه للعمل السياسي بعد تخرجه، ليختار كأحد أعضاء مجلس مدينة "يوكوهاما" الساحلية، وبعد أن بنى قاعدته الشعبية استطاع أن يفوز بمقعد برلماني عن الحزب الديمقراطي الليبرالي في 1996، وفق ما ذكر موقع "ذا كونفرزيشن".

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صعد سوجا درجات السلم السياسي ببطء؛ لكنه منذ بداية الألفية وهو يحتفظ بثقة كبيرة داخل الحزب ما جعل شينزو آبي يختاره كوزير للشئون الداخلية في ولايته الأولى عام 2006، ومنذ 2012 وهو يشغل منصب أمين مجلس الوزراء ويمثل الذراع اليمنى لرئيس الحكومة.

وعن التحديات المتوقع أن تكون على طاولة رئيس الحكومة الجديد، قال موقع "جابان توداي" الياباني، إن أهم التحديات يتعلق بالحفاظ على المستوي الجيد الذي وصلت إليه البلاد في إدارة أزمة كورونا، والذي ظهر من خلال انخفاض كبير في عدد المصابين؛ لأن ذلك سيكون له انعكاس واضح على المستوى الخارجي بالتعافي الاقتصادي كذلك.

وسيكون عليه أيضاً أن يوازن في العلاقات الخارجية لبلاده بين المحافظة على علاقات طيبة مع الحليف الولايات المتحدة الأمريكية، ودون أن يضر بالتقدم في علاقاته مع الصين.

وهو الأمر سيشكل صعوبة، لأن سوجا كما تصفه المحللين يتمع بخبرة دبلوماسية محدودة، وأن تركيزه في الفترة الماضية كانت حدوده المستوى الداخلية فقط.