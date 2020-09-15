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الجبير يبحث مع وزير خارجية المغرب تطورات الشأن اليمني

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:03 م

 

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

وكان الجبير أجرى أمس الاثنين اتصالات هاتفية بوزراء خارحية مصر سامح شكري، والإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحرين وعبداللطيف بن راشد الزياني ، واليمن محمد الحضرمي تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.

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