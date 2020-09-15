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الجزائر تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:19 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48 ألفًا و734 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1632.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 154 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 34 ألفًا و358.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 929 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 29 مليون إصابة.

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