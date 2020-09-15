 ملك البحرين يتلقى برقية تهنئة من رئيس المعهد الدولي للسلام بمناسبة التوصل لاتفاق مع إسرائيل - بوابة الشروق
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ملك البحرين يتلقى برقية تهنئة من رئيس المعهد الدولي للسلام بمناسبة التوصل لاتفاق مع إسرائيل

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 8:37 م

تلقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من تيري لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء، أن لارسن أشاد في برقيته بالنهج الاستشرافي لملك البحرين، مؤكدا أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تحقيق السلام والأمن والرخاء لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم.

وأعرب لارسن عن تطلع معهد السلام الدولي لإتاحة كافة أشكال الدعم والشراكة في إطار الجهود السامية والمستمرة التي يبذلها ملك البحرين من أجل تعزيز التعاون الإقليمي نحو التكامل والتنمية المستدامة والسلام.

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