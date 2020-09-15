افتتاح مؤتمر شباب الباحثين في العلوم الإنسانية بجامعة جنوب الوادي

افتتحت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس قطاع العلوم الإنسانية بجامعة جنوب الوادى، كليات ( الآداب – التجارة – الحقوق – الاعلام ) برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق و الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق .

وأكد الدكتور عباس منصور، أن الجامعة حريصة على تنظيم مؤتمرات شباب الباحثين لمختلف التخصصات والقطاعات لدورها الهام والملموس في تطوير القدرات البحثية لشباب الباحثين و تحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة و تناقل الخبرات بين المشاركين بفعاليات المؤتمر.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي أن مؤتمرات شباب الباحثين تهدف الى تحقيق المزيد من العلم والمعرفة للمشاركين من مختلف الكليات ووجه شباب الباحثين بأهمية استثمار الوقت بصورة إيجابية و فعالة وتوجه بالشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق و الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق لدورهما في إرساء دعائم هذا المؤتمر.

و تحدث الدكتور محمود خضاري عن تطور العمل بالمؤتمر منذ نشأته للمرة الاولى كمؤتمر يحتضن مختلف التخصصات ثم تقسيمه لعدة قطاعات و توجه بالتحية لإدارة الجامعة لإدارتها البناءة و الاهتمام بالبحث العلمي الذي يساهم في تحسين تصنيف الجامعة على المستوى الدولي

وقال الدكتور عبد الباري حمدان عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر إن إقامة هذا المؤتمر يأتي ضمن الدور التنموي الذي تقوم به الجامعة وتأكيدا لدور العلوم الانسانية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة محاور.

وأضاف الدكتور وحيد الدين طاهر مقرر المؤتمر أن البحث العلمي مطلب لاغنى عنه و كل علم يتضافر مع غيره من العلوم الاخرى في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجها العالم مشيرا الى مشاركة 39 بحثا بفعاليات المؤتمر من كليات الحقوق و الآداب و الإعلام.

وتحدث الدكتور عباس مصطفى امين المؤتمر عن محاور المؤتمر التي تتضمن الدراسات الأدبية و التنمية المستدامة والإعلام و التنمية المستدامة و التجارة والتنمية المستدامة والدراسات القانونية والتنمية المستدامة.