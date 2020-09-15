«إيما» تستخدم ركوب الأمواج لتعزز ثقة مصابي التوحد بنفسهم

الأطفال المصابون بالتوحد، يحتاجون إلى معاملة مختلفة لبناء شخصيتهم ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة من خلال ممارسة تجارب مختلفة تكون آمنة لهم ومفيدة فى نفس الوقت، وذلك ما تقوم به «إيما» مدربة ركوب الأمواج والمعالجة المتخصصة فى التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد فى استراليا.

تستخدم إيما ركوب الأمواج كشكل من أشكال العلاج المهنى، لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على القيام بأنشطة مثل النوم واللعب والتنقل فى العلاقات، وفقا ذكر لموقع «آ بى سى» الأسترالى.

تقول إيما: «المحيط هادئ للغاية لدرجة أنه يسمح لهم بتطوير تلك المهارات التى قد يعانون منها فى بيئة أخرى، أحاول استغلال ذلك فى تدريبهم على أشياء مختلفة بالإضافة إلى المتعة التى يشعرون بها، وقد يعانى بعضهم من الحساسية ضد الضوء ولكن فى حالة ركوب الأمواج فإنها تخفف هذا الشعور».

وأضافت أن شعبية ركوب الأمواج تزداد كشكل من أشكال العلاج، مدعومة من كبار المعالجين والمتخصصين فى المجال، ويتم استخدام هذه الرياضة لتمكين الأشخاص الذين يعانون من الصدمات واضطراب ما بعد الصدمة والتوحد.

تبدأ إيما الجلسة قبل ركوب الأمواج بالحديث عن يومهم ومشاعرهم نحو المغامرة، ثم يمارسون مهاراتهم البدنية على الشاطئ لتنشيط الجسد قبل الانطلاق، وأصبح الآباء يشعرون بالسعادة تجاه هذا النشاط الذى يمارسه أبناؤهم، ويرون أن ركوب الأمواج جزء لا يتجزأ من بناء ثقة ومهارات أبناءهم بطريقة ممتعة.

وتقول كويسنى ذات 10 أعوام وهى إحدى الفتيات المتدربات على ركوب الأمواج مع إيما: «لقد تعلمت أشياء كثيرة منذ بدأت هذه الممارسة، أن أشعر بالهدوء، وأنساب مع الأمواج فقط وألا أتضايق إذا سقطت بل أحاول مرة واثنين ولا استسلم للفشل، تعلمت أن أكون شجاعة وواثقة فى نفسى».

ووصفت إيما علاقتها بالأطفال بأنها علاقة تبادلية جميلة قائلة: «لا أشعر أننى ذاهبة إلى تلك الجلسات لأساعدهم فقط، كلانا نساعد بعضنا البعض، إن مساعدة الناس على اكتساب الاستقلال يعطينى معنى حقيقى لحياتى».