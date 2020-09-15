إعادة تنظيم وزارة المالية في فنزويلا للتعامل مع العقوبات

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي ووزير المالية ديلسي رودريجز اليوم الثلاثاء موافقة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على إعادة تنظيم وزارة المالية حتى يمكنها التعامل مع العقوبات الاقتصادية وقرارات الحظر التي تستهدف فنزويلا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التعديلات تتضمن استحداث منصبي وكيل وزارة "لمكافحة الحظر" و"تعزيز قوة الاقتصاد والقوى الإنتاجية" ووكيل وزارة للتجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.



وتتولى وكالة الوزارة لمكافحة الحظر تسجيل العقوبات وأنظمة التمويل التجاري وحظر الإمدادات، ومكافحة الحظر القائم على اعتبارات جيوسياسية.



في الوقت نفسه لم تمتد التغييرات إلى قطاعات الخزانة والبنوك والتأمين وأسواق المال في الوزارة.



وقال نائب الرئيس إن "الهدف الاستراتيجي لهذا الهيكل الجديد سيكون وضع سياسات للاقتصاد المنتج من أجل التنمية الوطنية ورفاهية الشعب".