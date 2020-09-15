 محكمة أردنية تقضي بالإعدام شنقا بحق قاتل لواء متقاعد - بوابة الشروق
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محكمة أردنية تقضي بالإعدام شنقا بحق قاتل لواء متقاعد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 5:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 5:21 م

أصدرت محكمة أمن الدَّولة في الأردن اليوم الثلاثاء حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق قاتل اللواء متقاعد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة قررت حكمها على المتهم قاتل اللواء حابس الحناينة في جلسة علنية صباح اليوم برئاسة المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد.

وبحسب الوكالة، خلصت المحكمة في قرار حكمها النهائي، إلى تجريم المتهم بجناية القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، أدَّت لوفاة إنسان.

ووقعت جريمة القتل في منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا، يوم 23 أكتوبر عام 2018 حيث أطلق المتهم أربع رصاصات على اللواء المتقاعد حابس الحناينة أردته قتيلا.

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