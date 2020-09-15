رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني: برلين ستؤوي مزيدا من اللاجئين من اليونان

توقعت زاسيكا إسكين، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن بلاده ستؤوي المزيد من اللاجئين من الجزر اليونانية بعد إعلانها إيواء1553 لاجئا إضافيا من هناك.



وأوضحت إسكين اليوم الثلاثاء أن حزبها اتفق مع تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي على أن تقدم ألمانيا إسهاما مناسبا في إطار حصة أوروبية محتملة، يجري التفاوض عليها منذ أسبوع.



وفي إشارة إلى تعهد ألمانيا بإيواء الـ 1553 لاجئا إضافيا فضلا عن 150 قاصرا ليس لهم مرافق، قالت إسكين إن حجم هذه الحصة " سيتحرك بالتأكيد في حجم مقارب لما نتحرك فيه الآن".



من جانبه، كان أولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية (وهو أيضا من الحزب الاشتراكي)، قال إن التعهد الألماني يمكن أن يؤدي إلى هدوء الوضع في جزيرة موريا، التي احترق فيها مخيم كبير للاجئين.



وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار في 2021، أن ألمانيا تتصرف كدولة " تضطلع بمسؤولية كبيرة في أوروبا"، وفي الوقت نفسه أكد أن هذه المسؤولية لم تتحقق بهذه الخطوة، وقال إن بلاده ستشارك في حال وجود تنظيم شامل لإيواء اللاجئين " وهذا تصرف عقلاني ومدروس للغاية و يلبي كل المطالب الإنسانية التي نحملها لأنفسنا".



وأعرب شولتس عن رفضه لاستنباط قواعد من حالة إلى حالة ومن مرة إلى أخرى، مطالبا بوضع خطة عامة للاجئين.