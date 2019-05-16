اعتقال 50 مطلوبا للقضاء خلال المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق بالبصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة في العراق، اعتقال 50 مطلوبا للقضاء ومصادرة 9 بنادق كلاشنكوف، و3 حاويات عتاد أحادية 14 ملم، و4 صواريخ قاذفة خلال المرحلة الخامسة من عمليات (الوعد الصادق) بمحافظة البصرة.

وأوضحت القيادة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تم القبض على 50 مطلوبا للقضاء، ومصادرة 9 بنادق كلاشنكوف، و3 حاويات عتاد أحادية 14 ملم، و4 صواريخ قاذفة، و10 قنابر هاون 60 ملم، وقنبلتين هاون 120 ملم و8 رمانات قاذفة ضد الدروع.

وأضافت أنه تم أيضا مصادرة 10 عبوات أحادية 12.5، و4 رشاشات ثقيلة أحادية عيار 14.5، وهاون عيار 60 ملم، ودراجة نارية مخالفة للقانون، وعجلة أدوات مسروقة، و20 كرتونة مشروبات كحولية، وشريط عتاد (بي ك سي) وعبوتين.

وكانت المرحلة الخامسة من عمليات (الوعد الصادق) قد انطلقت صباح اليوم في محافظة البصرة العراقية.