محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير المشروعات في عدة مراكز

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، جولة تفقدية أعمال تطوير شارع الإسكندرية بحي أول طنطا والذي تنفذه شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية والتي بدأت بإزالة كافة البلدورات والأرصفة، تمهيدًا لتطويره ورصفه بالكامل، كما وجه المحافظ بتوسعة الطريق الموجود أسفل الكوبري بحيث يكون الشارع ذا اتساع واحد من بدايته إلى نهايته.

واستمع المحافظ إلى شرح من العميد نهاد عويضة ممثل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والذي قام بعرض الرسومات الخاصة برصف الشارع، كما تم اقتراح تطوير مساحة ١٠٠٠ متر أمام سجن طنطا العمومي للاستفادة منها في عمل إسكان للمناطق العشوائية وإعطاء الشكل الجمالي للمنطقة.

يذكر أن المشروع سيتم الانتهاء منه وتسليمه خلال 5 أشهر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ ميدان المحطة حيث تابع ما تم إنجازه من أعمال واستمع لشرح تفصيلي من المهندس المسئول، الذي أكد على الانتهاء من 50% من أعمال التطوير الحالية بنهاية الأسبوع الجاري، كما أكد سيادته على ضرورة وجود بالوعات تصريف الأمطار في عملية التطوير.

ووجه المحافظ مدير غرفة عمليات المرور بضرورة رفع السيارات المخالفة بشكل سريع تيسيرًا لحركة المرور في الميدان، كما وجه رئيس الحي بسرعة طلاء واجهات المباني المطلة على الميدان حال الانتهاء من أعمال التطوير.

واستكمل المحافظ جولته بمدينة المحلة، حيث تفقد أعمال السور الجاري إنشاؤه حول محطة المياه المرشحة بالمحلة وكذلك أعمال الرصف بالشارع المؤد للمنطقة الصناعية والشوارع الداخلية للمنطقة، وشدد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المحددة في منتصف شهر أكتوبر.

وأنهى المحافظ جولته متفقدًا مسار العائلة المقدسة بسمنود لمتابعة ما تم إنجازه في عملية التطوير، مطالبا بسرعة الانتهاء من تشطيب واجهات المنازل المطلة على المسار.

وكما استمع المحافظ في نهاية الجولة إلى طلبات الباعة الجائلين بالمنطقة بشأن نقلهم من أمام مسار العائلة المقدسة، قائلًا لهم لن يسمح بأن يضار أحد منكم وسيتم نقلكم إلى باكيات مطورة بها كافة الخدمات من دورات مياه وكهرباء وغيرها.

رافق المحافظ خلال جولته رئيس حي أول طنطا، ورئيس مدينة المحلة ورئيس حي ثاني المحلة.