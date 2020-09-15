وكيل نقل النواب يشيد بإطلاق برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع «مودة» والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأوضح في بيان له اليوم الثلاثاء، أهمية تلك الخطوة، حيث إن أهم علاج يجب أن يتم للمتعافين ما بعد التوقف عن الإدمان هو علاج الاضطرابات الشخصية الناتجة، فمن الممكن أن يكون هناك عدوانية تجاه المجتمع أو الأسرة تسبب له انتكاسة، أو شخصية وسواسية تجاه أي شخص، أو شخصية انطوائية وتوقف عن التعامل مع الناس والمجتمع.

وتابع أنه بالإضافة إلى هذه الخطوة حققت الوزارة إنجازًا كبيرًا من خلال مبادرة "بداية جديدة"، والتي تستهدف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لمساعدتهم في البدء من جديدة بحياة أفضل، بعد أن تخلصوا من أحد أكبر المعوقات في حياة أي إنسان، وهو الإدمان، حيث تحد من انتكاس المريض وعودته إلى الإدمان مرة أخرى، وإحساسه بالنجاح وإحساسه بذاته كمواطن منتج قادر على سد احتياجات معيشته ومعيشة أسرته تحفظه من الإدمان مرة أخرى.

وأضاف أن جهود الدولة نحو المتعافين من الإدمان هي خطوة كبيرة لمجتمع يخلو من الإدمان، وأصبحت محل إشادة الأمم المتحدة بتجربة مصر في علاج مرضى الإدمان باعتبارها نموذجُا ملهمًا لدول المنطقة.