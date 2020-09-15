أنور قرقاش: توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل لحظة تبعث على الأمل والتفاؤل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن «توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية مهمة للغاية»، مشيرًا إلى أنها «لحظة تبعث على الأمل والتفاؤل».

وأضاف قرقاش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن كلمة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، لخصت الشعور في الإمارات بوجود ثبات في الدعم الفلسطيني، لافتًا إلى أن هناك شعورًا بأن قواعد المسألة يجب أن تتغير.

وتابع: «علينا أن نتواصل وندافع عن حقوقنا، وهناك الأمل الذي تمثله دولة الإمارات»، مضيفًا: «في سنة صعبة نحن فخورون بمجموعة من الإنجازات، ونريد للعالم العربي أن يكون متفائلًا وينظر إلى المستقبل».

واستطرد وزير الدولة للشؤون الخارجية: «نؤكد على ثبات الموقف وعلينا أن نبحث عن مقاربة جديدة من خلال التواصل والتطلع للمنطقة بتفاؤل وأمل».

ورعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.