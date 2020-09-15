ذا أتلانتيك: بوتين يعبث بعقل أمريكا مستغلاً خبرته الاستخبارية

يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرز من تولوا منصب الرئيس، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991؛ حيث إنه أطولهم بقاء في السلطة بنحو عشرين عاماً، ولم يقف الأمر عند تلك النقطة، فقد سمح بوتين بتعديل دستوري (صدق عليها يوليو الماضي) قد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 حال ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتشير النتائج الانتخابات الماضية إلى أن المنافسة ضعيفة وأن بوتين يستطيع حسم السباق لصالحه بفارق كبير.

وتقول العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن ذلك من الممكن أن يفسر بأن بوتين يسعى لأن يعيد حكم "القياصرة" من جديد بعد أكثر من قرن على سقوطه في "الثورة البلشفية"، ورد بوتين على هذا الأمر في لقاء تليفزيوني، فبراير الماضي، قائلاً: "أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علوٍ ويقول: "أنا آمر وهم ينفذون"، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة.

ولم يقف الأمر عند علاقة بوتين ببلاده فقط، بل امتد للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي ، والتي قدمت تقرير شامل بالتفصيل عن كيف أن روسيا زرعت الانقسام في الولايات المتحدة وسعت للتدخل في انتخابات عام 2016 لصالح دونالد ترامب.

على الفور، تنازع الجمهوريون والديمقراطيون حول ما إذا كانت حملة ترامب قد انخرطت في "مؤامرة إجرامية" مع روسيا أم أن ترامب تورط في ذلك دون علمه؟، وذلك وفق ما نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية.

وعرض تقرير"ذا أتلانتيك" بعض الأسباب التي تدعم نظرية أن الرئيس بوتين يهدف لهدم المصلحة الأمريكية، وكانت على رأسها مواصفات شخصية لبوتين وهي مهارته بشكل خاص في "الحرب النفسية" لأنه كان يمارسها منذ عقود.

وأشارت المجلة إلى أن بوتين كان أحد أهم عناصر شرطة "ستاسي" وهي جهاز سري زرعه السوفيت من أجل السيطرة على ألمانيا الشرقية، وذلك من خلال قمع المنشقين والفنانين ونشطاء السلام والكنيسة.

ويعد أسلوب "التحلل" أهم الأساليب التي أشرف عليها بوتين، والذي يرتكز على تحديد نقاط ضعف الهدف (الصحة، والأسرة، والمالية ) ثم ضربها مرارًا وتكرارًا.

وذلك عن طريق ممارسات خطيرة وغير عنيفة، فمثلاً يقتحم عملاء "ستاسي" شقة أحد المعارضين تغيير الوقت على المنبه، أو يرسلون لعبة جنسية إلى زوجة الشخص المستهدف بالبريد، ويطلبون من الأطباء تقديم تشخيصات طبية خاطئة، حسبما أفاد التقرير.

وكانت التقنيات مستهدفة ومرنة وقبل كل شيء فعالة، وتم تصميم التحلل لفك نفسية المعارضين السياسيين، والذين يجدون أنفسهم محاصرين في كوابيس غير مفهومة .

ويؤكد التقرير أن أساليب اليوم اختلفت تماما، ولكن لم تختلف العقلية المدبرة؛ لذا تسعى روسيا إلى إضعاف الولايات المتحدة من الداخل سواء كانت انقسامًا عرقيًا أو دينيًا أو حزبيًا، وتستخدم مجموعة أدوات متنوعة، بما في ذلك الدعاية والهجمات الإلكترونية، وذلك بغية أن تستعيد مكانتها القديمة على الخريطة السياسية.