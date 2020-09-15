الإعدم لشاب قتل والدته وهي تصلي الفجر في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بإعدام شاب شنقًا لقتله والدته طعنًا بسكين مطبخ وهي تصلي الفجر؛ لتعمدها إزعاجه وإيقاظه من نومه بحسب اعترافاته، وذلك بقرية أبو شوشة بمركز أبوتشت.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضويه المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد.

تعود أحداث القضية إلى يوليو من العام 2019، عندما وجهت النيابة العامة إلى "وائل.م.ه" 27 عامًا، تهمة قتل والدته "ناهد.م.م"، ربة منزل، طعنًا بالسكين أثناء الصلاة، لتسببها في إزعاجه وإيقاظه من نومه؛ وبضبط المتهم اعترف أمام النيابة بارتكابه الواقعة، عندما استيقظ من نومه وجد والدته تتوضأ فسببت له إزعاجا فانتظر حتى بدأت في صلاتها وأحضر سكينًا من الطبخ وطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة والجسم أودت بحياتها.

وأضاف في اعترافاته أنه كان على خلاف مع عائلة والدته وهي كانت دائمة الود معهم فحاول كثيرا إبعادها عنهم ولكنها رفضت السماع له، لتسدل المحكمة أوراق القضية رقم 16581 لعام 2019 بحكمها بإعدام المتهم.