بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية وسط إجراءات احترازية

انطلق العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس الدولية، اليوم الثلاثاء، فيما قررت مدارس أخرى تأجيل الدراسة إلى 21 سبتمبر الجاري، فيما تبدأ الدراسة في المدارس التي تطبق المنهج المصري 17 أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، مع الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات وإعادة توزيع الطلاب بشكل يحقق التباعد بين الطلاب داخل الفصول مع قياس درجة حرارة الطلاب، إضافة إلى إجراء مسحة للمعلمين القادمين من الخارج ويعملون بالمدارس الدولية مع تطبيق التعلم عن بعد.

وتستعد بعض المدارس الدولية لعقد امتحان ACT المقرر له 18 و19 سبتمبر الجارى كبديل لامتحان SAT للدبلومة الأمريكية.