بومبيو: اتفاق السلام مع إسرائيل يخلق فرصا تخدم المصالح الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك مومبيو، إن «بعض الدول توصلت إلى استنتاج أنه من الأفضل لهم ولمصالحهم السياسية إقامة علاقات مع إسرائيل».

وأضاف بومبيو، خلال كلمة له، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق مع إسرائيل تحالف تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأمر استغرق جهودًا كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر أن الدول الخليجية أدركت أنها اختارت الاعتراف بإسرائيل، موضحًا أن الاتفاق مع إسرائيل يخلق فرصًا تزيد الاستقرار في الشرق الأوسط، وتخدم المصالح الأمريكية.

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.