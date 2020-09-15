تقرير: الإجازات المرضية بسبب مشكلات نفسية تصل لمستوى قياسي في ألمانيا

ذكرت شركة التأمين الصحي الألماني (دي إيه كيه)، أن عدد أيام الإجازات المرضية بسبب مشكلات نفسية وصل إلى مستوى قياسي عام 2019.

وجاء في تقرير لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادر اليوم الثلاثاء، أن عدد أيام الإجازات المرضية التي حصل عليها موظفون بسبب إصابتهم بالاكتئاب أو اضطرابات الخوف أو الإجهاد ارتفعت العام الماضي بواقع 24 يوما إلى 260 يوما لكل مئة موظف مؤمن عليهم مقارنة بعام 2018.

وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى مستوى يتم تسجيله منذ الإحصاء عام 1997، حيث تضاعف العدد منذ ذلك الحين بمقدار ثلاث مرات.

وكان الاكتئاب هو السبب الأكثر شيوعا للإجازات بسبب مشكلات نفسية. وسجلت النساء 328 يوما من الإجازات لأسباب نفسية لكل مئة امراة مؤمن عليهن، وهي نسبة أعلى بوضوح من الرجال (203 أيام لكل 100 رجل مؤمن عليهم).

كما رصد الإحصاء فروقا بين المناطق، فبينما سجلت ولاية زارلاند 340 إجازة بسبب مشكلات نفسية لكل مئة موظف مؤمن عليه، بلغ العدد في ولاية بادن-فورتمبرج 207 أيام فقط.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير النفسي لشركة "دي إيه كيه" يستند إلى تقييم بيانات مجهلة لنحو مليوني موظف مؤمن عليهم.