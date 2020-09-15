 توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين النمسا وأوكرانيا - بوابة الشروق
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توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين النمسا وأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 9:28 م

وقعت النمسا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، في فيينا على ثلاث اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وقع الاتفاقيات الرئيس الأوكراني فولودامير زيلينسكي، الذي يزور فيينا حاليا، والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وقالت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي إن الاتفاقات تشمل اتفاقا للتعاون بين ولاية النمسا السفلى ومدينة كييف في مجال تقديم التسهيلات لمنظمات الإغاثة النمساوية ومساعدة الأطفال المصابين بالسرطان بتوفير العلاج الطبي والأدوية وتأمين امدادات مياه الشرب النظيفة.

وذكرت المصادر أن الرئيسين اتفقا على أن أوكرانيا لا تزال متأثرة بالآثار طويلة المدى للإشعاع الناتج عن كارثة مفاعل تشيرنوبيل، التي وقعت قبل نحو 34 عامًا.


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