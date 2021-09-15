ضبط 187 قطعة سلاح ناري و90 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 187 قطعة سلاح ناري، و250 قضية مخدرات، ونفذت 86 ألف حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 187 قطعة سلاح نارى بحوزة 152 متهما شملت (13 بندقية آلية، 50 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 117 فردا محليا، 191 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 205 قطع أسلحة بيضاء).

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، 86 ألف حكم قضائي بإجمالى 6277 محكوما عليهم، وضبطت تشكيلا عصابيا ضم 4 متهمين ارتكبوا حادثين متنوعين، و250 قضية مخدرات بإجمالى 272 متهما ضُبط خلالها 90 كيلو مخدرات و5 آلاف قرص مخدر، و33 متهما هاربا، و387 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت الحملات فحص 49 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

اتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيقات.