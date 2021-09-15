حيثيات القضاء الإداري: إجراء انتخابات اتحاد كتاب مصر أصبحت جائزة بعد تغير ظروف جائحة كورونا

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة اتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان الثابت من الأوراق قيام مجلس النقابة المدعى عليها بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماعها العادي المقرر قانونا في شهر مارس من عام ٢٠٢٠، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، إلا أن اجتماع الجمعية العمومية تم تأجيله بسبب ظروف جائحة كورونا، وتمت الدعوة لاجتماع آخر بتاريخى 29 مايو 2020 و5 يونيو 2020 إلا أن الاجتماع تم تأجيله للمرة الثانية بسبب ذات الظروف.

وأضافت المحكمة أنه تمت للمرة الثالثة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي 21 و28 أغسطس 2020، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الدعوى رقم ٥١١٨٥ لسنة ٧٤ ق بجلسة ٢٠٢٠/٨/١٨ بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد في التاريخين المذكورين، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي مر على استحقاقها أكثر من عام.

وتابعت المحكمة: "وإزاء ما سلف بيانه، وإذ تعذر عقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها في عام ٢٠٢٠ بسبب الظروف الطارئة المصاحبة لجائحة كورونا، إلا أن التزام بعقدها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لم يسقط، ويتعين الدعوة إليها لاستيفاء هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة وأن الظروف التى حالت دون عقدها قد اختلفت الآن وقد خفت وطأة الجائحة، وأضحى من الجائز عقد الاجتماعات العامة إذا تم إتباع التدابير والإجراءات الاحترازية ذات الصلة على نحو ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٥ لسئة ٢٠٢١ سالف البيان".

وانتهت المحكمة إلى أن مجلس نقابة اتحاد الكتاب يضحى ملتزما بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها في أقرب فرصة ممكنة وذلك لإجراء انتخابات الجديد النصفي لمجلس النقابة، وهو إذ لم يفعل فإن قراره السلبي المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، خليقا والحال كذلك بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.





