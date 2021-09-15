وزيرة خارجية السودان: نسعى لمعالجة القضايا الإقليمية عبر آليات التفاوض

استقبلت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي بمكتبها اليوم، مدير إدارة شرق ووسط إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية السفير سايمون ماسترد، ومرافقيه القائم بالأعمال بسفارة المملكة المتحدة في الخرطوم لويس واكر، ومسؤول الملف السياسي بالسفارة هيزل موبراي.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السودانية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أعربت الوزيرة عن رغبة السودان في تطوير علاقاته مع المملكة المتحدة، مشيرة إلى المرحلة الجديدة والمهمة التي يمر بها السودان من تاريخه عقب ثورة ديسمبر المجيدة التي أزالت النظام البائد والذي كان سبباً في تدهور العلاقات بين البلدين.

من جهته، أعرب «ماسترد» عن استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب عبر حوار استراتيجي بناء يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى درجة الشراكة، لافتًا إلى لقائه بوكيل وزارة الخارجية والذي نتج عنه إتفاق على انطلاق جلسات الحوار الإستراتيجي بين البلدين في القريب العاجل.

وأكّدت الوزيرة على الدور الإقليمي الذي يلعبه السودان من خلال رئاسته لمنظمة الإيقاد، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحة أنه يسعى من خلال هذا الدور لبناء علاقات جيدة مع جميع دول الجوار عبر التنسيق المشترك؛ لمعالجة القضايا الإقليمية عبر آليات التفاوض.