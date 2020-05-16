وزير الإسكان يكرم المهندسين الراحلين حسب الله الكفراوي وحسين صبور خلال ملتقى بناة مصر

كرم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، كل من وزير الإسكان الأسبق المهندس الراحل حسب الله الكفراوي، ومؤسس شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية المهندس حسين صبور، لدورهما الرائد في تطوير مفهوم العمران في مصر، وتقديم نماذج يحتذى بها في العمل والتطوير والريادة في هذا القطاع الاستراتيجي على مدار سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لملتقى بناة مصر، الذي يعقد بالقاهرة وافتتحه صباح اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء الإسكان والطيران والكهرباء والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والوطن العربي.

وتسلم درع التكريم الخاص بالمهندس حسب الله الكفراوي، نجله المهندس عبدالعزيز حسب الله الكفراوي، كما تسلم المهندس عمر صبور نجل الراحل المهندس حسين صبور درع التكريم الخاص بوالده.

ولد المهندس حسب الله الكفرواي في نوفمبر عام 1930، وتخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الهندسة المدنية عام 1956، وشغل الراحل الكبير عدة مناصب مؤثرة، منها وزير الإسكان لمدة ستة عشر عاما من سبتمبر 1977 وحتي أكتوبر 1993، وعرف عن الكفراوي تمسكه بمبادئ الشرف والنزاهة، وحرصه الشديد على إتقان العمل وحماية المال العام، كما تعد سياسته في إدارة ملف الإسكان هي النواة الأولى لانطلاق حركة التعمير في المدن الجديدة.

بينما ولد المهندس حسين فايق صبور عام 1936، وأسس عددًا من الاستثمارات في مجال العقارات، وكان شاهدًا على عدد من التحولات ليس فقط في القطاع لكن في الاقتصاد المصري، قبل أن يتوفى عن عمر يناهز 85 عامًا.

وتخرج حسين، في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957، وفي عام 1994 كانت لحسين صبور رؤية طموحة، بإنشاء إحدى أولى شركات الاستشارات الهندسية في مصر، ودمجها في الشركات العقارية الأكثر قوة وتمكينًا، وأنشأ شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري كشركة مساهمة.