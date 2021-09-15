مدبولي: الرئيس السيسي سيطلق قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة قريبا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإعلان خلال الفترة القليلة المُقبلة عن إطلاق أول قمة دولية موسعة تحمل اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة"؛ لمناقشة التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى منها في عام 2022، وسيتحدد تاريخ انطلاقها في وقت لاحق وفقا لأجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات لدعوتهم لحضور هذه القمة، لتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزيادة وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أشقائنا في الدول الإفريقية والعربية، وهو محور أساسي للحكومة المصرية تركز عليه في المرحلة القادمة كجزء من عودة القوي الناعمة لمصر في منطقتها.

جاء ذلك في كلمة مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان "التجربة المصرية..ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية"، والذي حضره عدد من الوزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، ومطوري البنية التحتية.

وأوضح أن ملتقى "بناة مصر" يعد فرصة كبيرة لعرض ونقل التجربة المصرية الفريدة التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومستمرة حتى الآن، ولاسيما في ظل تواجد العديد من أشقائنا من الدول العربية ودول القارة الإفريقية، مؤكدا أن ما تحقق في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية في هذه التجربة الاستثنائية، على مدار السنوات السبع الماضية، هو بمثابة إعجاز بكل المقاييس.